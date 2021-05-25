Bu plajlar utangaçlara göre değil: İşte Dünyanın en ünlü çıplaklar plajları
Yaz tatilinin olmazsa olmazı olan plajlar kimi özellikleri ile birbirinden ayrılırken dünyada insanların dilerse çıplak güneşlenip yüzebileceği plajlar da bulunuyor.
Dünyanın dört bir yanında, özellikle de Avrupa ve Uzak Doğu sahillerinde sayısı gittikçe artan çıplaklar plajları özellikle nüdistlerin en çok tercih ettikleri tatil destinasyonları haline gelmiş durumda. Pandemi koşulları nedeniyle bu süreçte özellikle Uzak Doğu'daki plajlar daha çok revaçta.
Rovinj, Hırvatistan
Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısında bulunan yerleşim birimi Rovinj'de yer alan Valalta, bölgenin en ünlü plajlarından biri. Adriyatik Denizi'nin bu en turistik bölgesi nüdistlerin de ilgi odağı.
Çıplakların da rağbet ettiği bu plaj, Adriyatik'te bu alanda tek olma özelliğine sahip. Buraya özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden her yaz binlerce turist gelmekte.
Wreck, Kanada
Kanada'da devletin açtığı bir çıplaklar plajı olan Wreck bu açıdan bir ilke imza atmış oldu. Devlet tarafından işletilen plaja Pasifik kıyısında bölge halkı kısa süren yaz döneminde ilgi gösteriyor.