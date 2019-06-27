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  3. 27 Haziran 2019 09:49

Kylie Jenner makaysız halde yakalandı

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadın unvanına sahip olan Kylie Jenner, makyajsız haliyle görüntülendi.

Kylie Jenner makaysız halde yakalandı

Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.

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Kylie Jenner makaysız halde yakalandı

Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki vegece hayatındaki halinden eser yoktu.

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Kylie Jenner makaysız halde yakalandı

Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.

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Kylie Jenner makaysız halde yakalandı

21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.

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