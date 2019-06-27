Kylie Jenner makaysız halde yakalandı
Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadın unvanına sahip olan Kylie Jenner, makyajsız haliyle görüntülendi.
Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.
Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki vegece hayatındaki halinden eser yoktu.
Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.