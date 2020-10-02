Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı
Bu Tarz Benim adlı moda programında birinci olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler tanıyamıyor.
2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.
Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.
İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.