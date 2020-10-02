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  3. 02 Ekim 2020 17:48

Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı

Bu Tarz Benim adlı moda programında birinci olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler tanıyamıyor.

Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı

2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.

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Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı

Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.

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Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı

İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.

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Bu Tarz Benim'in ikizleri son halleriyle şaşırttı

Hayatlarında spora ağırlık veren eski yarışmacıların verdiği kilolardan sonra yüz hatlarında da değişiklik meydana geldi.

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