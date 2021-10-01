Bu Tarz Benim'in şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler herkesi şaşırttı
Bir dönemin popüler moda programı Bu Tarz Benim’in şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. Şampiyon ikizler değişimiler ile gündeme geldi.
Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.
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2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.
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Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.
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İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık.
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