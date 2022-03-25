Buket Aydın gönlünü Demet Özdemir'in eski aşkına kaptırdı
Ünlü sunucu Buket Aydın yeni bir aşka yelken açtı. Aydın'ın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisiyle yakınlaştığı öne sürüldü.
Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü spiker Buket Aydın, yeni bir aşka yelken açtı.
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Bir süredir yalnız olan Buket Aydın'ın iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakınlaştığı öne sürüldü.
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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Buket Aydın, dün akşam daha önce Demet Özdemir ile birliktelik yaşayan Taciroğlu ile Etiler'deki bir mekanda saatlerce zaman geçirdi. Mekandan önce çıkarak kendisini bekleyen taksiye binen Aydın, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
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DEMET ÖZDEMİR'LE AŞK YAŞAMIŞTI
Aydın'dan sonra mekandan çıkarak aracına binen Taciroğlu ise sorulara cevap vermedi. İş insanı Yaman Taciroğlu, 2020 yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
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