Buket Aydın gönlünü Demet Özdemir'in eski aşkına kaptırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Buket Aydın, dün akşam daha önce Demet Özdemir ile birliktelik yaşayan Taciroğlu ile Etiler'deki bir mekanda saatlerce zaman geçirdi. Mekandan önce çıkarak kendisini bekleyen taksiye binen Aydın, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.