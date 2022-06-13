Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı
Ekranların güzel spikeri Buket Aydın'ın son olarak imza attığı reklam anlaşmasından kazandığı para açıklandı.
Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre göndem olan spiker Buket Aydın reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi.
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Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Buket Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.
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Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.
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37 yaşındaki Buket Aydın robot süpürge tanıttı.
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