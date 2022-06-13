  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı

Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı

Ekranların güzel spikeri Buket Aydın'ın son olarak imza attığı reklam anlaşmasından kazandığı para açıklandı.

Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı - Resim: 1

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre göndem olan spiker Buket Aydın reklamlardan aldığı paralarla gündeme geldi. 

1 / 48
Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı - Resim: 2

Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulan Buket Aydın, bu kez başka bir markanın reklam yüzü oldu.

2 / 48
Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı - Resim: 3

Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi.

3 / 48
Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı - Resim: 4

37 yaşındaki Buket Aydın robot süpürge tanıttı.

4 / 48