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  4. Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu

Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu

Kısa bir süre önce canlı yayında bebeklerin kordon kanından elde edilen kök hücre tedavisini yaptıracağını söyleyen Buket Aydın, İstanbul'da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu - Resim: 1

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını söyledi.

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Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu - Resim: 2

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. 

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Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu - Resim: 3

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

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Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu - Resim: 4

Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

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