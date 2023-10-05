Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu
Kısa bir süre önce canlı yayında bebeklerin kordon kanından elde edilen kök hücre tedavisini yaptıracağını söyleyen Buket Aydın, İstanbul'da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.
Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını söyledi.
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Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu.
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Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.
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Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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