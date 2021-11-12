Buket Dereoğlu'nun oğlu Can, annesinin kopyası!
Bir döneme damga vuran dizi olan Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolüyle hayatımıza giren, başarılı oyuncu Buket Deroğlu'nun eski eşi Özgür Özgülgün ile evliliğinden olan oğlu Can, büyüyüp delikanlı oldu.
11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.
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09 Kasım 2009 tarihinde boşanan Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde.
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Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.
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