Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

ALDIKLARI TAKSİYE SIĞMADI

Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.