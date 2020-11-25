Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!
Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.
Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.
ALDIKLARI TAKSİYE SIĞMADI
Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.
100 BİN TL HARCADI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva'nın, yaklaşık 6 saat süren alışveriş turu için 100 bin TL ödediği öğrenildi.