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  3. 25 Kasım 2020 09:36

Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.

Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.

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Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

ALDIKLARI TAKSİYE SIĞMADI
Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.

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Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

100 BİN TL HARCADI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva'nın, yaklaşık 6 saat süren alışveriş turu için 100 bin TL ödediği öğrenildi.

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Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye sığmadı!

EVİ 40 MİLYON TL'YE ALDI!
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimzi günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.

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