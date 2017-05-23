Bülent Ersoy bit paniği yaşadı
'Dünya Güzellerim' adlı program için Hindistan'a giden Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un hurda bir otobüste çekilen ilk görüntüleri servis edildi.
Haziran ayında Show TV'de ekrana gelecek olan 'Dünya Güzellerim' adlı programı için bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un Hindistan'dan ilk görüntüleri geldi.
Çekimleri mayıs ayının ilk haftasında başlayan programın yayınlanan ilk görüntülerinde ekip, Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşen otobüs seyahatleri sırasında görüntülendi.
Abartılı kıyafet ve makyajlarıyla eski bir otobüste tavuk ve keçiler eşliğinde seyahat eden ünlü isimlerin diyalogları dikkat çekti.