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  3. 23 Mayıs 2017 11:18

Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

'Dünya Güzellerim' adlı program için Hindistan'a giden Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un hurda bir otobüste çekilen ilk görüntüleri servis edildi.

Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

Haziran ayında Show TV'de ekrana gelecek olan 'Dünya Güzellerim' adlı programı için bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un Hindistan'dan ilk görüntüleri geldi.

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Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

Çekimleri mayıs ayının ilk haftasında başlayan programın yayınlanan ilk görüntülerinde ekip, Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşen otobüs seyahatleri sırasında görüntülendi.

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Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

Abartılı kıyafet ve makyajlarıyla eski bir otobüste tavuk ve keçiler eşliğinde seyahat eden ünlü isimlerin diyalogları dikkat çekti.

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Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

Bülent Ersoy'un bir Hintlinin kucağında tuttuğu tavuğu sevdikten sonra ekibin bit paniği yaşaması dikkat çekti.

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