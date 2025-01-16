Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"nin galasına zombi makyajıyla katıldı.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"ye konuk oyuncu olarak yer alacak.
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Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürülmüştü.
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Önceki akşam Kutsal Damacana film galasına katılan Bülent Ersoy, alışılmışın dışındaki tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Galaya zombi makyajıyla katılan sanatçının görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
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