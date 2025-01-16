  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi

Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"nin galasına zombi makyajıyla katıldı.

Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"ye konuk oyuncu olarak yer alacak.

1 / 9
Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi - Resim: 2

Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürülmüştü.

2 / 9
Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi - Resim: 3

Önceki akşam Kutsal Damacana film galasına katılan Bülent Ersoy, alışılmışın dışındaki tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

3 / 9
Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi - Resim: 4

Galaya zombi makyajıyla katılan sanatçının görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

4 / 9