Bülent Ersoy, İdil Bilgen'i erkeğe benzetti: "Erkeksi hatları var"
Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen'e yönelik küstahlık seviyesine ulaşan eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Bülent Ersoy, İdil Bilgen için yaptığı yorumla tepki çekti.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarışırken yarışmada birinci olan İdil Bilgen'e yönelik küstahlık seviyesine ulaşan yorumlara bir yenisi daha eklendi.
Babası Levent Bilgen'in Türkiye’nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olduğu bilinen genç doktor için sosyal medyada başlayan "linç kampanyası"nda çıta o kadar aşıldı ki artık eleştiriler küstahlık boyutuna ulaştı.
Bazı ünlü isimler Bilgen'e destek verirken, bazıları da eleştirilerini açıkça dile getirdi. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre ve Azra Akın gibi isimler genç güzeli desteklediklerini belirtse de eleştiriler de bir o kadar sert oldu.
Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, katıldığı bir röportajda Bilgen'in seçilmesiyle ilgili fikrini şu sözlerle paylaştı: