SON DAKİKA
MİLYONLARCA EMEKLİYE MAYIS'TA ÇİFT İKRAMİYE MÜJDESİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Mart 2021 14:36

Bülent Ersoy kendisini böyle savundu

Bülent Ersoy, gümüş tilki kürkü siparişi verdiği ve 450 bin TL ödediği palto için 55 tilki kürkü kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Yeni kürk haberleri sonrası sanat dünyası ve hayvanseverlerden sert tepki alan Ersoy, konu hakkında açıklama yaptı.

Bülent Ersoy kendisini böyle savundu

Bülent Ersoy, gümüş tilki kürkü siparişi verdiği ve 450 bin TL ödediği palto için 55 tilki kürkü kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Yeni kürk haberleri sonrası sanat dünyası ve hayvanseverlerden sert tepki alan Ersoy, konu hakkında açıklama yaptı.

1/ 8
Bülent Ersoy kendisini böyle savundu

Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."

2/ 8
Bülent Ersoy kendisini böyle savundu

O KÜRK YENİ DEĞİL Olay çıkaran kürk için "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.

3/ 8
Bülent Ersoy kendisini böyle savundu

Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de."

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM