Bülent Ersoy kendisini böyle savundu
Bülent Ersoy, gümüş tilki kürkü siparişi verdiği ve 450 bin TL ödediği palto için 55 tilki kürkü kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Yeni kürk haberleri sonrası sanat dünyası ve hayvanseverlerden sert tepki alan Ersoy, konu hakkında açıklama yaptı.
Bülent Ersoy, gümüş tilki kürkü siparişi verdiği ve 450 bin TL ödediği palto için 55 tilki kürkü kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Yeni kürk haberleri sonrası sanat dünyası ve hayvanseverlerden sert tepki alan Ersoy, konu hakkında açıklama yaptı.
Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."
O KÜRK YENİ DEĞİL Olay çıkaran kürk için "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.