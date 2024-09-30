Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: ''Cenazeme kimse gelmesin''

'SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM'

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.