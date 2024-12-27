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Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"ye konuk oyuncu olarak yer alacak.

Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü - Resim: 1

Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü. Bu sürpriz performans, filmdeki mizahi ve fantastik atmosferi daha da renklendirecek.

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Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü - Resim: 2

17 Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde, "Fikret", "Asım" ve "Artin" üçlüsü, ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı tehlikeli bir virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

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Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü - Resim: 3

Kahramanlarımız, İblis'in kurduğu bu yeni oyunu bozmak için hem zekalarını hem de cesaretlerini ortaya koyacak.

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Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü - Resim: 4

Filmin senaryosunu yine Şafak Sezer kaleme alırken, yapımcılığı Polat Yağcı üstleniyor. Poll Films etiketiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

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