Bülent Ersoy ''zombi''ye dönüştü
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Şafak Sezer'in unutulmaz "Papaz Fikret" karakterine yeniden hayat verdiği "Kutsal Damacana" serisinin yeni filmi "Kutsal Damacana 5 - Zombi"ye konuk oyuncu olarak yer alacak.
Filmde kendisini canlandıracak olan Ersoy, özel bir makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü. Bu sürpriz performans, filmdeki mizahi ve fantastik atmosferi daha da renklendirecek.
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17 Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde, "Fikret", "Asım" ve "Artin" üçlüsü, ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı tehlikeli bir virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.
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Kahramanlarımız, İblis'in kurduğu bu yeni oyunu bozmak için hem zekalarını hem de cesaretlerini ortaya koyacak.
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Filmin senaryosunu yine Şafak Sezer kaleme alırken, yapımcılığı Polat Yağcı üstleniyor. Poll Films etiketiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.
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