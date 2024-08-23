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  4. Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi

Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi

Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat budur işte" diyerek takipçilerini uyardı.

Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi - Resim: 1

Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini uyardı.

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Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi - Resim: 2

"Dünya Güzellerim" programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Bülent Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.

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Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi - Resim: 3

Bir süredir sessizliğini koruyan diva sessizliğini bozdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz" dedi.

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Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi - Resim: 4

"Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."

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