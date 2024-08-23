Bülent Ersoy'dan hayat tavsiyesi: Herkese ölümü hatırlatıp ''harcayın'' dedi
Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat budur işte" diyerek takipçilerini uyardı.
Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini uyardı.
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"Dünya Güzellerim" programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Bülent Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.
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Bir süredir sessizliğini koruyan diva sessizliğini bozdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz" dedi.
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"Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."
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