Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi
Geçtiğimiz günlerde dudak uçuklatan mal varlığı için vasiyetini açıklayan Bülent Ersoy bu sefer de içerisinde göründüğü araç için yaptığı yorumla gündemde.
Hem mücevherlere olan ilgisi hem de emlak yatırımlarıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy her seferinde tartışma konusu olan mal varlığı için vasiyetini açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de konser veren Ersoy, sahneden vasiyetini açıklamıştı.
"Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım" diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy vasiyetini "Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim" diyerek ilan etti.
Bülent Ersoy bu vasiyet açıklamasının ardından ise kendisinden 16 bin TL aldığını iddia ettiği bir kişiyi sosyal medya üzerinden adını da açıklayarak ifşa etti ve "size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak" paylaşımını yapmıştı.