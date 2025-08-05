Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi

"Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım" diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy vasiyetini "Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim" diyerek ilan etti.