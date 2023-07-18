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  4. Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj

Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, tatilden manidar bir mesaj paylaştı.

Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj - Resim: 1

2015'te nikah masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.

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Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj - Resim: 2

BOŞANDILAR

İkili, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

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Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj - Resim: 3

MANİDAR GÖNDERME

Ayrılığın ardından tatile çıkan Düvenci, objektif karşısına geçti. Teknede bikinisi ve makyajsız haliyle poz veren Ceyda Düvenci, manidar bir göndermede bulundu.

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Bülent Şakrak ile evliliği 15 dakikada biten Ceyda Düvenci'den manidar mesaj - Resim: 4

Ünlü oyuncu, "İyileştiğin anları unutma…" ifadelerini kullandı.

AYRILIK NASIL GELDİ?

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde ayrılığa giden süreçle ilgili olarak şu bilgileri vermişti:

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