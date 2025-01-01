Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti

2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin "ihanet" nedeniyle boşanma kararı aldıklarına yönelik iddialar o dönem magazin gündeminde yer alırken, Bülent Şakrak ayrılığın ardından Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.