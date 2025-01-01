Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti
Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık ilişkisini sadece 15 dakika süren tek celselik duruşmayla sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kısa bir süre Esra Akpınar ile aşk yaşamış ancak bu ilişkisine de son vermişti. Şakrak yeni yılın ilk dakikalarında kendisinden 22 yaş küçük yeni sevgilisi ile yaşadığı aşkı ilan etti.
2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin "ihanet" nedeniyle boşanma kararı aldıklarına yönelik iddialar o dönem magazin gündeminde yer alırken, Bülent Şakrak ayrılığın ardından Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.
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Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.
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Bülent Şakrak aradığı aşkı sonunda bulduğunu 2025 yılı için yaptığı "yeni yıl" paylaşımıyla ilan etti.
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Ünlü oyuncu kendisinden 22 yaş küçük güzel oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşadığını resmen ilan etti.
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