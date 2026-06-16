Bülent Şakrak'a acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı

EKG'de Görülmeyen Sinsi Tehlikeyi "Sanal Anjiyo" Yakaladı

Kalp krizlerinin en sinsi yönlerinden biri, bazen standart efor testleri veya elektrokardiyografi (EKG) sonuçlarında hiçbir belirti vermemesidir. Bülent Şakrak'ın yaşadığı bu kritik süreç, uzman hekimlerin yönlendirmesiyle yapılan ileri tetkiklerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, katıldığı "Gel Konuşalım" programına yaşadıklarını anlatırken, standart testlerin temiz çıktığını ancak sanal anjiyo sayesinde sinsi tehlikenin fark edildiğini belirtti.