Bülent Şakrak'a acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, tesadüfen yaptırdığı taramada kalp damarının yüzde 90 tıkalı olduğunun anlaşılması üzerine acil ameliyata alındı.
Sevilen oyuncu Bülent Şakrak, kız arkadaşının rutin kontrolleri için gittiği hastanede tamamen tesadüf eseri yaptırdığı tarama sonucunda büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Standart efor testi ve EKG'de herhangi bir bulguya rastlanmamasına rağmen, doktorunun şüphesi üzerine çekilen sanal anjiyoda kalp damarlarından birinin yüzde 90'ın üzerinde tıkalı olduğu anlaşılan Şakrak, acil olarak ameliyata alındı ve başarılı bir stent operasyonu geçirdi.
EKG'de Görülmeyen Sinsi Tehlikeyi "Sanal Anjiyo" Yakaladı
Kalp krizlerinin en sinsi yönlerinden biri, bazen standart efor testleri veya elektrokardiyografi (EKG) sonuçlarında hiçbir belirti vermemesidir. Bülent Şakrak'ın yaşadığı bu kritik süreç, uzman hekimlerin yönlendirmesiyle yapılan ileri tetkiklerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, katıldığı "Gel Konuşalım" programına yaşadıklarını anlatırken, standart testlerin temiz çıktığını ancak sanal anjiyo sayesinde sinsi tehlikenin fark edildiğini belirtti.
"Yüzde 90'ın Üzerinde Tıkanıklık Çıktı"
Sürecin çok hızlı geliştiğini ve sanal anjiyonun ardından durumun ciddiyetinin anlaşıldığını ifade eden Şakrak, "Sanal anjiyoda yüzde 70'in üzerinde bir tıkanıklık görüldü. Ardından yapılan gerçek anjiyoda bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğu ortaya çıktı" diyerek durumun ciddiyetini paylaştı.
Tıkanıklığın aniden hayati bir riske yol açabileceğini değerlendiren uzman hekimler, başarılı oyuncuyu vakit kaybetmeksizin ertesi gün operasyona aldı. Gerçekleştirilen başarılı girişimsel işlem sonucunda tıkalı damara stent yerleştirilerek büyük bir riskin önüne geçildi.