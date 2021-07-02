Bülent Serttaş lüks otomobiliyle şov yaptı
Kızı Miray Serttaş'la birlikte Amerikan marka, üstü açık lüks otomobil ile Bebek'te objektiflere takılan Bülent Serttaş, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı kutlayan Bülent Serttaş, bu kez kızı ile sahil turu attı.
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Keyifleri bir hayli yerinde görünen Bülent Serttaş ve kızı, Bebek'te güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
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"SENİ SEVİYORUM" 56 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde büyük bir gurur yaşamıştı. Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseden mezun olmuştu.
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Kızının mezuniyet törenine katılan Serttaş, Instagram hesabından duygularını ifade etmişti: Canımın yarısı Miray'ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım. Seni seviyorum.
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