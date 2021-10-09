Bülent Seyran sevgilisi İpek Banu ile görüntülendi
Oyuncu Bülent Seyran, sevgilisi İpek Banu ile ilk kez görüntülendi. Alışveriş merkezinde mağazaları gezen çiftin arasında yaşanan ilginç anlar objektiflere yansıdı.
Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını duyuran ve son olarak 'Sihirli Annem' dizisinin yenilenen versiyonunda izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile ilk kez birlikte görüntülendi. Seyran'ın sevgilisinin elini tutmasını istemediği anlar objektiflere yansıdı.
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Rahmi' karakteriyle tanınan Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.
Önce alışveriş merkezinde kahvaltı yapan sevgililer, daha sonra mağazaları dolaştılar. 45 yaşındaki Seyran ile Banu çifti arasında ilginç bir an yaşandı.
ŞAŞIRTAN TEPKİ
Yürüyen merdivenlerde İpek Banu, Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı. Ardından son dönemde ekranlardan uzak olan ve tiyatroya yönelen Seyran ve sevgilisi AVM'den ayrıldı. Sevgililerin alışveriş turu, Nişantaşı'ndaki lüks mağazalarında devam etti.