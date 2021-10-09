Bülent Seyran sevgilisi İpek Banu ile görüntülendi

Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını duyuran ve son olarak 'Sihirli Annem' dizisinin yenilenen versiyonunda izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile ilk kez birlikte görüntülendi. Seyran'ın sevgilisinin elini tutmasını istemediği anlar objektiflere yansıdı.