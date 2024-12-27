  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yakışıklı oyuncu ile menajer sevgilisi evlendi

Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmaları birincisi yakışıklı oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile önceki gün Karadağ'da evlendi.

Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi - Resim: 1

 'Hudutsuz Sevda' dizisinin yakışıklısı Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi.

1 / 5
Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi - Resim: 2

Yılbaşı tatili için yurt dışına giden ikili, dün Karadağ'da hayatlarını birleştirdi.

2 / 5
Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi - Resim: 3

Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak'a geçen eylül ayında evlilik teklifinde bulunmuştu.

3 / 5
Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi - Resim: 4

Burak Çelik sosyal medya hesabından "Mutlu son" notunu düştüğü paylaşımla evlilik haberini duyurdu.

4 / 5