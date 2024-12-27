Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi
2013 Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmaları birincisi yakışıklı oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile önceki gün Karadağ'da evlendi.
'Hudutsuz Sevda' dizisinin yakışıklısı Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi.
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Yılbaşı tatili için yurt dışına giden ikili, dün Karadağ'da hayatlarını birleştirdi.
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Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak'a geçen eylül ayında evlilik teklifinde bulunmuştu.
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Burak Çelik sosyal medya hesabından "Mutlu son" notunu düştüğü paylaşımla evlilik haberini duyurdu.
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