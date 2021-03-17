Burak Deniz ile Didem Soydan evleniyor mu ?
Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Deniz'in model Didem Soydan ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.
Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Deniz'in model Didem Soydan ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.
"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen Burak Deniz, habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Milliyet Cadde'nin haberine göre yakışıklı oyuncu, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" diye yanıt verdi.
"SAÇMA SAPAN HABERLER"
Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.