Burak Deniz'i yıkan haber
Ünlü oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti. Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi.
tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.
BURAK DENİZ HAKKINDA Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.