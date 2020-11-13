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  3. 13 Kasım 2020 14:45

Burak Deniz'i yıkan haber

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti. Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Burak Deniz'i yıkan haber

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi.

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Burak Deniz'i yıkan haber

tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.

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Burak Deniz'i yıkan haber

BURAK DENİZ HAKKINDA Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.

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Burak Deniz'i yıkan haber

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