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  3. 04 Eylül 2019 17:50

Burak Özçivit 'Osman Gazi' olmak için imaj değiştirdi

Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Osman Gazi rolü için yaptığı imaj değişikliği dikkat çekti..

Burak Özçivit 'Osman Gazi' olmak için imaj değiştirdi

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyanın gündemi oldu. Sevilen oyuncu Burak Özçivit, Osman Gazi rolü için aylar öncesinden hazırlıklara başladı. İmajını değiştiren Burak Özçivit, kılıç kullanma ve at binmesini geliştirdi.

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Burak Özçivit 'Osman Gazi' olmak için imaj değiştirdi

Burak Özçivit'i gündeme getiren sevenleri özel hayatını da mercek altına aldı. İşte Burak Özçivit'in imaj değişikliği özel hayatı hakkındaki gerçekleri.

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Burak Özçivit 'Osman Gazi' olmak için imaj değiştirdi

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR? Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve "gelecek vadeden" seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

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Burak Özçivit 'Osman Gazi' olmak için imaj değiştirdi

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 da "Eksi 18" adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır.

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