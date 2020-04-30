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  3. 30 Nisan 2020 12:01

Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinde başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...

Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinde başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...

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Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

İşte Özçivit'in baldızı...

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Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

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Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.

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