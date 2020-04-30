Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinde başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...