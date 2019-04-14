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  3. 14 Nisan 2019 11:50

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, dünyaya geldi. Fahriye Evcen'in bir süredir doğum yaptığına dair haberler çıkıyordu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, dünyaya geldi. Fahriye Evcen'in bir süredir doğum yaptığına dair haberler çıkıyordu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü

Sabah saatlerinde Nişantaşı'nda özel bir hastaneye yatan Fahriye Evcen sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak saat 13.30'da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Fahriye Evcen de ağladı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü

BEBEĞİN ADI KARAN "Karan" adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.

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