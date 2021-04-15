Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşında
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu.
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu.
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Gözde çift, mutlu evliliklerine 2019 yılında bir mutluluk daha kattı, oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.
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Karan bugün ikinci yaşına bastı. Aile arasında doğum günü partisi yapan çift renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.
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Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, 'Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun… İyi ki doğdun canım oğlum' notu düştü.
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