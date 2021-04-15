Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşında

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu.