  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Eylül 2020 17:21

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.

1/ 90
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Fahriye Evcen anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara verse de son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olarak yeniden ekranlarda boy gösterir oldu.

2/ 90
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

3/ 90
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı

Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı.

4/ 90
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM