Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla hayran bıraktı
2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.
2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.
Fahriye Evcen anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara verse de son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olarak yeniden ekranlarda boy gösterir oldu.
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.