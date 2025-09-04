Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle yaz tatilinde aşka geldi
Geçtiğimiz sene üçüncü evliliğini noktalayan 64 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban ile dünyaevine girmişti... Burak Sergen - Gizem Şağban çiftinin aşk tatili sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Burak Sergen geçen sene olaylı bir şekilde boşandığı Nihan Ünsal'ın ardından tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban ile evlenmişti.
Burak Sergen ile genç eşi şimdilerde yaz tatillerinin tadını çıkarıyor.
Burak Sergen'in eşi Gizem Şağban ile birlikteliklerine dair yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.
Son olarak kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Şağban ile bir asansör pozu paylaşan Burak Sergen'in fotoğrafını görenler "4'üncü evlilik Burak Sergen'i gençleştirmiş" yorumlarını yaptı...
