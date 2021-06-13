Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi
Uzun yıllardır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, 13 haftalık hamile olduğunu öğrenmişti. Ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
13 HAFTALIK HAMİLE
Uzun yıllardır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta bu köşede çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.
Özpirinçci ile Yamantürk’ün bir kızı olacak. Şimdilik isim arayışında olmadığını öğrendiğim çift, Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.
TEMMUZDA ALBÜM AĞUSTOSTA SİNEMA
Farah Zeynep Abdullah, “Masumlar Apartmanı” dizisine veda etmesinin ardından yeni projeleri için kolları sıvadı. Bir süre Londra’da ailesinin yanında dinlenecek olan oyuncu ardından albüm ve sinema filmi projelerine yoğunlaşacak.
Farah Zeynep Abdullah, rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden “Yoruldum” diyerek ayrılmak istemiş, oyuncunun canlandırdığı İnci karakterinin sezon finalinde vefat etmesiyle Abdullah diziye veda etmişti. Oyuncunun ilk durağının Londra olduğunu öğrendim. Orada yaşayan ailesinin yanında bir süre kalacak olan oyuncu, temmuzda yeniden İstanbul’a dönecekmiş. Albüm çalışmaları için stüdyoya girmeyi planlayan Abdullah, ağustosta ise yeni bir sinema filmi projesi için kamera karşısına geçecekmiş. İsmi açıklanmayan projeyle ilgili şimdilik ser verip sır verilmiyor.