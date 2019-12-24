Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

Özge Özpirinçci Burak Yamantürk’e olan aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti; "Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk’ün doğum günü! Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!"