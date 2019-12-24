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  3. 24 Aralık 2019 18:50

Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

'Kadın' dizisinin başrol oyuncu Özge Özpirinçci, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ün 36. yaş günü için doğum günü partisi düzenledi. Partideki o detay, kimsenin gözünden kaçmadı.

Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

Animal Print(Hayvan baskısı) temalı partiye; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ece Yörenç, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz gibi ünlü isimler katıldı.

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Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

Özge Özpirinçci partide coştu, hem şarkı söyledi hem dans etti.

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Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

36 yaşına basan Burak Yamantürk ise sosyal medya hesabından geceye katılan herkese tek tek teşekkür etti.

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Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı

Özge Özpirinçci Burak Yamantürk’e olan aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti; "Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk’ün doğum günü! Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!"

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