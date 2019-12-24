Burak Yamantürk yeni yaşını kutladı
'Kadın' dizisinin başrol oyuncu Özge Özpirinçci, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ün 36. yaş günü için doğum günü partisi düzenledi. Partideki o detay, kimsenin gözünden kaçmadı.
Animal Print(Hayvan baskısı) temalı partiye; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ece Yörenç, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz gibi ünlü isimler katıldı.
36 yaşına basan Burak Yamantürk ise sosyal medya hesabından geceye katılan herkese tek tek teşekkür etti.
Özge Özpirinçci Burak Yamantürk’e olan aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti; "Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk’ün doğum günü! Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!"