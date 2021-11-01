Burçin Terzioğlu'ndan ''sette taciz'' itirafı!
Show TV'de yayınlanan 'Yalancı' dizisinde Salih Bademci ile başrolü paylaşan Burçin Terzioğlu, genç yaşlarda stte uğradığı tacizi itiraf etti.
Yalancı, Hükümsüz, Menajerimi Ara, Kurşun, Hakan Muhafız ve Poyraz Karayel dizileriyle son yılların başarılı isimlerinden 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Burçin Terzioğlu'nun son günlerde artan "sette taciz" iddialarıyla ilgili soruya verdiği yanıt ise olay oldu.
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Terzioğlu, Hakan Gence'nin "Hayatında hiç isteğin dışı bir davranışa maruz kaldın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Deniz’in yaşadığına benzer anlamdaysa ‘hayır’."
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