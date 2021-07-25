Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in deniz keyfi
Burcu Biricik başrolünde oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin sezon finali yapmasıyla eşiyle birlikte soluğu tatilde aldı.
Başrolünde oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkan Burcu Biricik, Çeşme'de görüntülendi.
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Önceki gün The Beach Of Momo'da ilk olarak yemek yiyen güzel oyuncu, sonra sonda kız arkadaşı ile denize girdi.
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EŞİNE SARILDI
Bir saat sonra reklamcı eşi ile tekrar denize giren 32 yaşındaki Biricik, ilk olarak Emre Yetkin'i sarılıp öptü.
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BİRLİKTE YÜZDÜLER
Mutlu bir evlilikleri olan ve güzel havanın tadını çıkaran ikili, kendilerini serin sulara bırakarak birlikte yüzdüler.
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