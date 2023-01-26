Burcu Esmersoy küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Yalnızca kariyeriyle değil, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de parmak ısırtan güzel sunucu ve oyuncuBurcu Esmersoy, Instagram hesabından paylaştığı muzip küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle banyo pozları verdi.
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Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.
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Burcu Esmersoy'a ''Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?'' ve ''Tarifsiz bir aşk benimkisi'' gibi hayranlık belirten yorumlar yapıldı.
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Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Boydy vardı, çektik'' notunu düştü.
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