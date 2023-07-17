Burcu Esmersoy nikahında 5 ayrı gelinlik giyecek
Burcu Esmersoy ve 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturacak. Nikah hazırlığında olan Burcu Esmersoy, nikahında beş ayrı gelinlik giyeceğini söyledi.
Eylülde İtalya’da Nazım Akmandil ile nikah masasına oturacak olan Burcu Esmersoy YouTube’daki ‘Bi’ Dolaplar Çeviriyoruz’ programında beş ayrı gelinlik giyeceğini söyledi.
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Bodrum’da bekarlığa veda partisi yapacak olan Esmersoy "1-3 Eylül’de İtalya’da düğün, 7 ya da 8 Eylül’de İstanbul’da Ulus 29’da partimiz var."
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"Gelinlikleri Özgür Masur yapıyor. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım. Bunda da yapmam herhalde" dedi.
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Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde nazara gelmiş ve talihsiz bir kaza geçirmişti. Çökertme koyuna demirledikleri teknede arkadaşlarıyla sohbet edip kahkahalar atan Esmersoy, bir anda oturduğu yerden kalkarak teknenin arka bölümündeki merdivenlere yöneldi ve vücudunun yarısını suya soktu.
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