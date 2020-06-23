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  3. 23 Haziran 2020 13:50

Burcu Esmersoy öyle pozlar verdi ki...

Kısa zaman önce sevgilisinden ayrılan Burcu Esmersoy arkadaşlarıyla tatile çıktı.Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Burcu Esmersoy bu aşkta da hüsrana uğramıştı.

Burcu Esmersoy öyle pozlar verdi ki...

Ayrılığın ardından soluğu tatilde alan güzel sunucu Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla yürek hoplattı. 

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Burcu Esmersoy öyle pozlar verdi ki...

Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Burcu Esmersoy bikinili paylaşımlarıyla adeta eski aşklarına nispet yaptı.

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Burcu Esmersoy öyle pozlar verdi ki...

Burcu Esmersoy'un tatil pozlarına beğeni ve yorum yağarken sunucunun hayranlarından eski aşklarına da "Kaybettiğin Burcu'ya dönde bir bak" göndermesi geldi. İşte Burcu Esmersoy'un bikinili paylaşımları....

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Burcu Esmersoy öyle pozlar verdi ki...

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