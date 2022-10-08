Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla göz kamaştırdı. Ceketinin içine sütyen giymeyen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
46 yaşındaki Burcu Esmersoy her geçen gün güzelliğine güzellik katıyor.
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Esmersoy son paylaştığı Reels ile resmen mest etti.
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Ceketinin içine bir şey giymeyen güzel sunucu bir bakana bir daha baktırdı.
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Öte yandan Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy'un şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.
İşte Burcu Esmersoy'un cesur kıyafeti..
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