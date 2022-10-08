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Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla göz kamaştırdı. Ceketinin içine sütyen giymeyen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti - Resim: 1

46 yaşındaki Burcu Esmersoy her geçen gün güzelliğine güzellik katıyor. 

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Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti - Resim: 2

Esmersoy son paylaştığı Reels ile resmen mest etti.

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Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti - Resim: 3

Ceketinin içine bir şey giymeyen güzel sunucu bir bakana bir daha baktırdı.

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Burcu Esmersoy sütyensiz kombiniyle nefes kesti - Resim: 4

Öte yandan Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy'un şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

İşte Burcu Esmersoy'un cesur kıyafeti..

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