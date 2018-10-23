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  3. 23 Ekim 2018 09:14

Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak

Beş ay önce Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.

Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak

Beş ay önce Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.

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Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, son yıllarda çocuk istediğini sık sık dile getiren Burcu Esmersoy’un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.

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Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak

DOKTORUNUN KAPISINI ÇALDI

Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, Göktürk’teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı.

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Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak

Sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy’un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.

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