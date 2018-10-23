Burcu Esmersoy tüp bebek yapacak
Beş ay önce Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.
Beş ay önce Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi.
Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, son yıllarda çocuk istediğini sık sık dile getiren Burcu Esmersoy’un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.
DOKTORUNUN KAPISINI ÇALDI
Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, Göktürk’teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı.