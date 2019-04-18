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  3. 18 Nisan 2019 14:25

Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

Sosyal medya paylaşımlarında kilo aldığı fark edilen Burcu Esmersoy'un takipçilerinden gelen 'Sana hamile güzelliği gelmiş' şeklindeki yorumu beğenerek hayranlarını heyecanlandırmıştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşı

Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

Geçen yıl 15 Mayıs'ta New York'ta Berk Suyabatmaz'la dünyaevine giren Burcu Esmersoy'un hamile olduğu iddia edildi.

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Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

Evliliğinin ilk günlerinde hamile olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen fakat aradan geçen zamanın ardından öyle olmadığı anlaşılan güzel sunucu, son 3 gündür yaptığı paylaşımlarda aldığı kilolarla dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

KARİYERİNİ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Esmersoy'un aldığı bu kilolar akıllara hamile olduğunu getirirken, yüzündeki ve göbeğindeki şişliği fark eden binlerce takipçi, mesaj yağdırdı.

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Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

Anne olmayı istediğini her fırsatta dile getiren fakat kariyerinde de ilerlemeyi isteyen Esmersoy, "Çocuk düşünüyoruz. Ancak gerçekten kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Dolayısıyla biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, bilmiyorum"

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