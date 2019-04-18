Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması
Sosyal medya paylaşımlarında kilo aldığı fark edilen Burcu Esmersoy'un takipçilerinden gelen 'Sana hamile güzelliği gelmiş' şeklindeki yorumu beğenerek hayranlarını heyecanlandırmıştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşı
Geçen yıl 15 Mayıs'ta New York'ta Berk Suyabatmaz'la dünyaevine giren Burcu Esmersoy'un hamile olduğu iddia edildi.
Evliliğinin ilk günlerinde hamile olduğu iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen fakat aradan geçen zamanın ardından öyle olmadığı anlaşılan güzel sunucu, son 3 gündür yaptığı paylaşımlarda aldığı kilolarla dikkat çekti.
KARİYERİNİ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Esmersoy'un aldığı bu kilolar akıllara hamile olduğunu getirirken, yüzündeki ve göbeğindeki şişliği fark eden binlerce takipçi, mesaj yağdırdı.