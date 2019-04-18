Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması

Anne olmayı istediğini her fırsatta dile getiren fakat kariyerinde de ilerlemeyi isteyen Esmersoy, "Çocuk düşünüyoruz. Ancak gerçekten kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Dolayısıyla biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, bilmiyorum"