Burcu Esmersoy'dan mini elbisesi ile şov yaptı
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Kanlıca’ya gitti. Burcu Esmersoy, leopar desenli elbisesiyle Kanlıca’da kamera karşısına geçti.
Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiren güzel isim, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan tarihi semt Kanlıca’ya giden Burcu Esmersoy, ateş başında poz verdi.
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Leopar desenli mini bir elbise tercih eden Burcu Esmersoy, formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
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