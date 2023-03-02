  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber

Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber

Bir süredir sosyal medya hesabını kullanmayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber - Resim: 1

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un uzun süredir neden sosyal medya paylaşımı yapmadığı ortaya çıktı…

1 / 11
Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber - Resim: 2

46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı. 

2 / 11
Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber - Resim: 3

Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı. 

3 / 11
Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber - Resim: 4

Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu. 

4 / 11