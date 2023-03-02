Burcu Esmersoy'dan sevenlerini üzecek haber
Bir süredir sosyal medya hesabını kullanmayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un psikolojik destek aldığı öğrenildi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un uzun süredir neden sosyal medya paylaşımı yapmadığı ortaya çıktı…
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46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı.
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Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.
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Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu.
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