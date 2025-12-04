Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken EYT ile emekli olduğunu belirterek "Her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum. Yaklaşık bir 6 senedir emekliyim. Evet EYT'liyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için de çok mutluyum." dedi.