Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması
Sık sık 50'sine merdiven dayamasına rağmen genç mankenlere taş çıkartan görüntüsüyle gündeme gelen ünlü sunucu Burcu Esmersoy bu sefer de yaşantısıyla ilgili yaptığı "her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum" açıklamasıyla dikkat çekti.
Yaptığı evlilikler ve 50'sine merdiven dayamasına rağmen genç mankenleri kıskandıran fiziği ile gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kendisinin de bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde çıkartılan Emeklilikte Yaşa Takılanalr düzenlemesi ile emekli olduğunu söyleyen Burcu Esmersoy hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bir uçak yolculuğunda tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2023 yılında nikah masasına oturan Burcu Esmersoy uzun zamandır sosyal medyada yaptığı mayo ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken EYT ile emekli olduğunu belirterek "Her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum. Yaklaşık bir 6 senedir emekliyim. Evet EYT'liyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için de çok mutluyum." dedi.