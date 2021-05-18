Burcu Esmersoy'un kazandığı para dudak uçuklattı
Bir moda markasına tasarladığı plaj koleksiyonu için objektif karşısına geçen sunucu Burcu Esmersoy, çekimler için 400 bin TL aldığı iddia edildi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bir hazır giyim markası için mayo hazırladı. Tanıtımını da kendi yaptı.
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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 44 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz ay Marmaris'te bir otelde gerçekleşen çekimlerde Koray Birand'ın objektifine poz verdi.
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DAKİKADA BİN 111 TL!
Posta gazetesinde yer alan habere göre; altı saat süren çekimde 12 mayo giyen Esmersoy'un, bu iş karşılığında 400 bin TL aldı. Bir başka hesapla dakikada bin 111 TL kazandı.
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Çekimlerin güle oynaya geçtiğini söyleyen Burcu Esmersoy, 2014 yılında bir tur şirketinin reklam filminde 300 bin TL'ye oynamıştı.
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