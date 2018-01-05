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  3. 05 Ocak 2018 09:59

Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu

Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'ya tatile giden Burcu Esmersoy, gişe rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisinin merkez platosu olan Hobbiton'u ziyaret etti.

Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu

Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'da tatil yapıyor.

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Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu

'Hobbit' filminin çekildiği stüdyoyu ziyaret eden ünlü çift, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu

Güzel sunucu, hakkında çıkan 'gayrimenkul zengini' haberlerini, paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı" notuyla ti'ye aldı.

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Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu

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