Burcu Esmersoy'un sevgilisiyle tatil paylaşımı olay oldu
Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'ya tatile giden Burcu Esmersoy, gişe rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisinin merkez platosu olan Hobbiton'u ziyaret etti.
'Hobbit' filminin çekildiği stüdyoyu ziyaret eden ünlü çift, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Güzel sunucu, hakkında çıkan 'gayrimenkul zengini' haberlerini, paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı" notuyla ti'ye aldı.