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  3. 20 Eylül 2020 22:26

Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.

Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.

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Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm."

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Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

"ADAM TAM ŞEYTAN" "Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi 'bu şöyle güzel, böyle güzel' diye anlattı."

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Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

"Biz de bir tablet alıp çıktık. Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. 'Bir açıp bakayım' dedim."

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