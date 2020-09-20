Burcu Kara hayatının şokunu anlattı

"Biz de bir tablet alıp çıktık. Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. 'Bir açıp bakayım' dedim."