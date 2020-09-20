Burcu Kara hayatının şokunu anlattı
2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.
2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.
"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm."
"ADAM TAM ŞEYTAN" "Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi 'bu şöyle güzel, böyle güzel' diye anlattı."