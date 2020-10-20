Burcu Kıratlı: ''O kadın beni 11 kez aradı''

İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Burcu Kıratlı, suskunluğunu bozdu. Posta'ya konuşan Kıratlı, ihanete inanmadığını Azerbaycanlı Nez'in psikolojik sorunları olduğunu şu sözlerle anlattı: ''3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.''