Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu, havuzda verdiği bikinili bir pozu 'Anlık gelen tatil isteği' notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Özberk'in paylaşımı, kısa sürede pek çok defa paylaşıldı.
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İşte Burcu Özberk'in diğer paylaşımlarından dikkat çekenler...
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