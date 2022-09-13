Burcu Özberk'ten derin dekolte! Sütyensiz pozuyla şaşı etti
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyada olay oldu.
Aşk Mantık İntikam dizisinde rol aldıktan sonra setlere ara veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, İtalya'da 79. Venedik Film Festivali'nde boy göstermiş, cesur kostümüyle gündeme gelmişti.
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Ünlü oyuncu İtalya'daki festivalden birçok pozunu takipçileriyle paylaştı.
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İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLAR
Özberk, İtalya'da giydiği elbisenin altına iç çamaşırı tercih etmedi. Özberk'in bu elbisesiyle paylaştığı fotoğraf ve videoya ise kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.
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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olması nedeniyle imaj değişikliğine giden Burcu Özberk, yeni imajı ve göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu.
İşte o pozlar:
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